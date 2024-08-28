トヨタ自動車は２８日、国内工場の全ての生産ラインを停止すると発表した。台風１０号の接近で、社員らの安全を確保するため。子会社日野自動車の羽村工場（東京都）の一部ラインを除き、少なくとも２９日の日中までは稼働を停止する。