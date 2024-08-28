【AFP＝時事】東京・小平市にある朝鮮大学校（Korea University）の学生らが27日、修学旅行で北朝鮮を訪れた。首都平壌の平壌国際空港（Pyongyang International Airport）に到着した学生らは、出迎えた人々に笑顔で手を振って応じた。朝鮮大学校は、日本における北朝鮮の事実上の在外公館とみなされている在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連、General Association of Korean Residents in Japan）が運営している。【翻訳編集】AF