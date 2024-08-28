Snow Manの深澤辰哉さん、渡辺翔太さんが大阪王将冷凍餃子シリーズ新CM発表会に登場しました。【写真を見る】【Snow Man/深澤辰哉＆渡辺翔太】”Snow Man”の天使担当の座を競い合う「ラウールは20代になって脱落した」深澤さんと渡辺さんは冷凍餃子シリーズの新イメージキャラクターに就任。今回のオファーに深澤さんは”目から餃子が出るくらい嬉しかったです。”と挨拶して会場を笑わせました。出来上がったCMを見て、渡辺さん