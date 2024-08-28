気象台は、午後2時24分に、大雨警報（土砂災害）を西之表市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・西之表市に発表【特別警報（暴風、波浪）】薩摩、大隅、種子島・屋久島地方に特別警報を発表しています。暴風や高波に最大級の警戒をしてください。【警報（発表中）と予報値】■鹿児島市□暴風特別警報28日夕方から29日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間29日未明風向東・陸上最