元TBSのフリーアナウンサー吉田明世（36）が、27日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）にゲスト出演し、出産の苦労を振り返った。ゲストの杉浦太陽、野々村友紀子、pecoらと、自身や妻の出産についてトーク。男女2児の母の吉田は、1人目は無痛分娩（ぶんべん）、2人目は帝王切開で出産した経験を明かし、無痛分娩も麻酔のタイミングなどによって「痛くないわけではないということは知って欲しい」な