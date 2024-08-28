【ソウル聯合ニュース】韓国のガールズグループ、ＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）の曲「ＨｏｗＳｗｅｅｔ」が世界最大の音楽配信サービス・スポティファイでストリーミング再生回数１億回を突破した。所属事務所が２８日、伝えた。同曲の再生回数は２６日時点で１億４６万８８９９回を記録。スポティファイで再生１億回を超えたＮｅｗＪｅａｎｓの曲は通算１３曲となった。「ＨｏｗＳｗｅｅｔ」は、マイアミベースを