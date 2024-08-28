[バンコク ２８日 ロイター] - タイのパオプーム副財務相は２８日、国内経済はある程度回復の兆しを見せているものの、潜在成長率が完全に実現していないとの見方を示した。ビジネスフォーラムで、今年の成長率は２．３─２．８％となる公算が大きいと述べた。一方、世界の地政学的緊張、金融市場の変動のほか、政治情勢や財政支出の遅延など国内要素を含む複雑な要因から、潜在成長率は完全に実現していないと指摘した。その