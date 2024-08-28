Panarat ThepgumpanatPanu Wongcha-um[バンコク ２７日 ロイター] - タイ最大与党「タイ貢献党」のソラウォン幹事長は２７日、次期政権を発足させる際、親軍政党「国民国家の力党（ＰＰＲＰ）」を連立から排除すると述べた。タイ貢献党の所属議員団はこれに先立ち、ＰＰＲＰのプラウィット党首について、ペートンタン新首相を選出した議会投票に姿を見せなかったとして怒りを表明していた。ソラウォン幹事長はロイターに「Ｐ