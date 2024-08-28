繁忙期で疲労困ぱいしている夫のため、マッサージチェアの購入を検討しているワンタケさん(＠wantakeosirase)。早速、電気屋さんをおとずれます。店員さんと値段交渉した結果、さらに値下げをしてくれることに！早速、購入手続きをしていると、先ほどまでワンタケさん夫婦と店員さんの様子をうかがっていた謎の人物が声をかけてきました…。『減給夫と高額のアレ』第16話をごらんください。 ©wantakeosirase