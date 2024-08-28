「ワゴン」タイプの「プリウス」に「熱望」の声！トヨタ「プリウスα（アルファ）」は、ワゴンボディの広い室内空間で独自の人気を集めましたが、2021年に販売を終え、後継モデルはまだ登場していません。次期プリウスαとも言える予想レンダリング（イメージCG）が公開されたことで、SNSなどでは復活に対して多くの声が集まっています。最新版のトヨタ「プリウス」をステーションワゴン化!?［CG：Theo throttle］かつて19