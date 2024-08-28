資料：瀬戸大橋（本四高速） 本州四国連絡高速道路は29日から31日にかけて、本四高速道路管内の高速道路において通行止めの可能性があると発表しました。 通行止めの可能性がある区間や時刻については、改めてホームページで発表するとしています。 本州四国連絡高速道路は不要不急のお出かけを控えることや、急な突風による横転事故に注意するよう呼び掛けています。