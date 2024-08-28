【30MF リーベルナイト】 8月31日 発売予定 価格：2,200円 BANDAI SPIRITSは、8月31日に発売予定の「30MF リーベルナイト」など3製品の発売が遅延する可能性を発表した。 対象となる商品は、上記以外に「30MF クラスアップアーマー (リーベルホーリーナイト)」と「30MF クラスアップアーマー (リ&