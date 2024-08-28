落語家・立川志らく（61）が28日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に生出演。自身のSNSの炎上について語った。アシスタントの乾貴美子が「月曜に談春さんがゲストで来てくださいまして、志らくさんのSNSがよく炎上してるけど、“炎上は技術だ。炎上しても生き残っているのはすごい”とおっしゃってました」と、志らくについて語っていた立川談春の発言を伝えた。これを受け、志らくは「技