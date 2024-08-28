自民党の二階俊博元幹事長が会長を務める超党派の日中友好議員連盟は28日、北京の人民大会堂で中国共産党序列3位の趙楽際（チャオローチー）・全国人民代表大会常務委員長と会談した。議員交流を長くリードしてきた二階氏に党最高指導部メンバーが応じたが、自民党が総裁選を控えていることもあり、山積する日中間の課題の解決は見通せない。【写真】「日中外交は熱がなければ動かない」水面下の交渉、乏しい成果議連の同行