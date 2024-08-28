JR九州は、非常に強い台風10号の接近に伴う、九州新幹線の計画運休を発表しています。【28日】・熊本～鹿児島中央上り…午後8時14分鹿児島中央発の｢さくら406号｣まで運転下り…午後7時43分熊本発の｢さくら563号｣まで運転それ以降は運転見合わせ【29日】・博多～熊本 始発から本数を減らして運転、午前8時頃から終日運転見合わせ※みずほ号、さくら号による山陽新幹線との直通運転は行わず・熊本～鹿児