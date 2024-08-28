気象庁は、28日午後1時過ぎ、非常に強い台風10号について、鹿児島県内に暴風・波浪の「特別警報」を発表しました。特別警報が発令されたのは、「薩摩地方」で鹿児島市・日置市・いちき串木野市・阿久根市・出水市・伊佐市・長島町・薩摩川内市・霧島市・姶良市・さつま町・湧水町・薩摩川内市甑島・枕崎市・指宿市・南さつま市・南九州市、「大隅地方」で曽於市・志布志市・大崎町・鹿屋市・垂水市・東串良町・錦江町・南大隅町・