プロバスケットボールBリーグ1部の千葉ジェッツに加入した渡辺雄太選手（29）が27日、都内で入団会見を開いた。「日本でプレーするのは11年ぶりで、すごい楽しみ。アメリカに行って成長した姿をお見せできれば」と抱負を語った。HCに就任したトレバー・グリーソン氏=2024年8月23日午後3時56分、八千代市、本田大次郎撮影昨季まで日本選手最長の6シーズンにわたり、米プロバスケットボールNBAでプレーした。20以上のクラブのオ