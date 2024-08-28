（資料写真）２８日正午ごろ、川崎市川崎区浮島町の東京湾アクアライン上り線で、複数台の車両が絡む多重事故が発生し、１人が死亡した。事故に伴う車両火災も発生し、千葉県側の木更津市消防本部が消火活動に当たった。現場はアクアライン上りの１・４キロポスト付近で、川崎側に近い。東日本高速道路によると、アクアラインの木更津金田インターチェンジ（ＩＣ）─浮島ジャンクション（ＪＣＴ）間の上下線と、アクアライン