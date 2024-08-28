Marta Nogueira[リオデジャネイロ２７日ロイター] - ブラジル資源大手バーレのダニエル・スティーラー会長は２７日、エドゥアルド・バルトロメオ最高経営責任者（ＣＥＯ）の後任人事を予定よりも大幅に繰り上げて今週公表したことについて、市場で後任候補を巡る憶測が広まるのを避けるためだったと明らかにした。バーレが今年に入って公表した後任ＣＥＯの選出スケジュールでは、取締役会が９月終盤までに最終候補を３人