俳優・伊藤沙莉が主演を務める、連続テレビ小説『虎に翼』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の公式SNSが更新され、キャスト陣のオフショットが公開された。【写真あり】星家と仲良し！寅子×優未が麻雀に熱中公式SNSは「麻雀卓をかこんでパシャリ 本編ではまだよそよそしい様子でしたが…撮影現場はいつもにぎやかです」と投稿。寅子と優未が星家の面々と