■MLBドジャース 2ー3 オリオールズ（日本時間28日ロサンゼルス、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（30）は本拠地のオリオールズ戦に「1番・DH」で出場し、この日は4打数2安打。本塁打と盗塁はなしに終わったが、2試合ぶりのマルチ安打で打率は.292から.294に。ドジャースは逆転負けで連勝ならず。リーグ西地区2位のダイヤモンドバックスも敗れ、3位のパドレスは勝ったため、両チームと首位ドジャースのゲーム差は