韓国の大手芸能事務所「HYBE」と傘下レーベルの女性プロデューサーが代表からの退任を巡り、再び火花を散らしています。韓国の芸能事務所「HYBE」の傘下レーベル「ADOR」は27日、人気グループ「NewJeans」のプロデューサーとしても知られるミン・ヒジン氏が代表から退任し、新たな代表を選任したと発表しました。NewJeansのプロデュースは引き続きミン氏が担当するとしています。一方、ミン氏の代理人は28日に声明を出し、
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