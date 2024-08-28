総務省は28日、全国181事例の「ごみ屋敷」の調査結果を発表した。居住者の7割が健康や経済面で課題を抱えていた。ごみでなく有価物と主張した場合、排出指導が難しくなる――といった実態や課題が明らかになった。「ごみ屋敷」が周辺に及ぼす影響悪臭や火災のおそれなどがあるごみ屋敷は各地で社会問題化しており、市区町村が対応に苦慮している。環境省の2022年度調査報告書によると、全国で5224のごみ屋敷が確認されている。