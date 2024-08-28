午後２時現在の東証プライムの値上がり銘柄数は５０３、値下がり銘柄数は１１０１、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、医薬品、精密機器など。値下がりで目立つのはパルプ・紙、石油・石炭、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS