ミズノが続伸している。ＳＭＢＣ日興証券が２７日、ミズノの目標株価を１万１０００円から１万１５００円に増額修正した。投資評価は最上位の「１」から変更しない。２５年３月期第１四半期（４～６月）は在庫の縮減や値引きの抑制が奏功し、想定以上に粗利率が改善したと指摘。在庫健全化による収益性改善は今後も期待できるとしたうえで、中期的に円高もポジティブ材料となるとの見方を示す。同証券はミズノの２６年３月