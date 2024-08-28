第一工業製薬 [東証Ｐ] が8月28日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。25年3月期の連結経常利益を従来予想の39億円→50億円(前期は20.6億円)に28.2％上方修正し、増益率が89.3％増→2.4倍に拡大し、7期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、4-9月期(上期)の連結経常損益も従来予想の14億円の黒字→24億円の黒字(前年同期は3.7億円の赤字)に71.4％上方修正し、3期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとな