中国メディアの金融界によると、中国発のゲームソフト「黒神話：悟空」が世界規模で大ヒットする中、韓国のネット上には、「西遊記」の作者とされる呉承恩（ごしょうおん）は韓国人だと主張する人まで現れた。台湾のある番組は、この話題に触れ、ゲストが「呉承恩は（中国の）江蘇の人だ」とし、韓国とは無関係であることを指摘すると、司会者もそれに調子を合わせて「韓国は何でも自分のものにしたがるから」と発言した。中国のゲ