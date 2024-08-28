「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、世界で約150店舗を展開しているアメリカ発の人気ホットチキンブランドが手がけるハンバーガーショップの日本初上陸店「Hangry Joe’s Tokyo」が登場！〈New Open News〉毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりして