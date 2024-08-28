通信アプリ「テレグラム」の創設者パベル・ドゥロフ氏/Albert Gea/Reutersパリ（ＣＮＮ）通信アプリ「テレグラム」の創設者パベル・ドゥロフ氏がフランスで拘束されたことを受け、ロシア大統領府はこのメッセージングアプリに大きな影響を受けるかもしれないという懸念を和らげようとしている。テレグラムはロシアで非常に人気が高く、ウクライナでの戦争の調整に重要な役割を果たしている。ロシアのペスコフ大統領報道官は２７日