[香港 ２８日 ロイター] - マカオ終審法院（最高裁）の岑浩輝院長（６２）は２８日、１０月１３日に実施される行政長官選挙に立候補を表明した。同氏は今週、１９９９年から務めてきた最高裁長官の職を退いた。現時点で行政長官に立候補しているのは同氏のみで、唯一の公認候補となる見込み。現職の賀一誠行政長官は健康上の理由で出馬しない考えを表明している。岑浩輝氏は中国・広東省生まれで、ポルトガルのコインブラ大学