JR東海は、台風10号接近に伴う東海道新幹線の運転計画について、台風の進路予報が変更になったことを受けて、「計画運休等が実施される可能性がある期間」を「8月30日（金）～9月1日（日）にかけての一定期間」に変更しました。 【画像】台風10号 この先の雨・風シミュレーション 27日（火）~31日（土） ※きのう（27日）の発表では、「8月30（金）～31日（土）にかけての一定期間」となっていましたが、今回