【MLB】ドジャース2−3オリオールズ（8月27日・日本時間28日／ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手がオリオールズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第1打席、第2打席と2打席連続初球打ちで2試合ぶりのマルチヒットをマークし、3年連続となる150安打を達成した。【映像】大谷の衝撃ヒットに相手捕手「愕然」第1打席は詰まらせながらも初球を打ってライト前へ運ぶヒットを放つと、続く3回の第2打席でも初球を打ち返し、二遊間