【AFP＝時事】24-25スペイン1部リーグは27日、第3節の試合が行われ、FCバルセロナ（FC Barcelona）は2-1でラージョ・バジェカーノ（Rayo Vallecano）に逆転勝ちし、開幕3連勝を飾った。デビュー戦となった新加入のダニ・オルモ（Dani Olmo）が82分に決勝点を挙げた。アウェーのバルセロナは、開始早々にウナイ・ロペス（Unai Lopez）に先制点を許したが、後半にペドリ（Pedro Gonzalez Lopez 'Pedri'）の得点で追いつくと、最後