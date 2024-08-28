「QuietComfort Ultra Headphones」ダイヤモンド 60周年エディション 今年で60周年を迎えたボーズは、記念モデル“ダイヤモンドコレクション”として、一番人気のヘッドフォンとイヤフォンにダイヤモンドが放つまばゆい輝きをイメージした限定色を用意する。対象モデルと価格は「QuietComfort Ultra Headphones」が59,400円、「QuietComfort Ultra Earbuds」と「Ultra Open Earbuds」が各39,600円。予約を受け付け
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 東出再婚...唐田側「配慮して」
- 2. 免許の試験落ちた伊沢 問題悪い
- 3. 山田裕貴の妹に「パっとしない」
- 4. 文学座、俳優・高橋克明さん死去と発表…
- 5. SixTONES森本 森川葵と熱愛か
- 6. TOKIO松岡 山口達也氏に言及
- 7. 月9 タイトル回収に視聴者号泣
- 8. 日本郵便 2千通を配達中に放棄
- 9. 「やす子走らせたら死ぬ」危惧も
- 10. 東出が再婚発表 崇める声多数
- 1. 日本郵便 2千通を配達中に放棄
- 2. 「調剤ミス」でスギ薬局提訴＝服用で女…
- 3. 処方ミス 別患者向けの薬も渡す
- 4. 危険高齢ドライバー 驚きの結末
- 5. 新幹線 新大阪〜東京で見合わせ
- 6. 電車のおじさん 若者が嫌なワケ
- 7. 配達員 約2800通を配達中に破棄
- 8. 東海道新幹線 上下線で運転再開
- 9. しまむら「カスハラ」で出禁も
- 10. 川崎市バス 障害者を乗車拒否
- 1. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 2. NHK 中国籍スタッフへの告訴検討
- 3. 激怒隣人がモスキート音 子絶叫
- 4. 進次郎氏 6日に立候補正式表明へ
- 5. 「ジョブ型人事」２０社の事例集＝学び…
- 6. 宮内庁のクルマ 本当に修理不可?
- 7. 柏崎刈羽原発で閣僚会議＝再稼働に向け…
- 8. 堀井学議員 議員辞職を表明
- 9. 太陽光の現状は実現には30年必要
- 10. 「マキャベリスト・オバマ」の誕生──…
- 1. 65歳の腹部から30kgの腫瘍 海外
- 2. 「君が代」韓国放送社長が謝罪
- 3. チェ・ジョンヒョプの「人の心を溶かす…
- 4. 北朝鮮の「令嬢」3人 連行される
- 5. 大物ミュージシャン「親日伝説」
- 6. 二重整形で眼球と目尻縫合 中国
- 7. 顔に3kgの腫瘍 犬に新しい家族
- 8. 無人TAXIが警笛鳴らし合い 困惑
- 9. 北 レストランでのカラオケ禁止
- 10. AirTag入り荷物で窃盗犯特定 米
- 1. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 2. ホンダ2代目ヴェゼル 爆売れの訳
- 3. LINEブロック確認できる「裏技」
- 4. 桐谷さん 株価暴落時の「心得」
- 5. イトーヨーカ堂 茨城から撤退へ
- 6. 新米の価格 値上がりの公算が大
- 7. 自給率100%のお米 品薄の真実
- 8. 未来のレモンサワー再販までの道
- 9. 台風 トヨタ全工場の稼働停止へ
- 10. 積水元幹部「地面師たち」の印象
- 1. Amazonセール目前 iPadも登場へ
- 2. Amazonセール目前 注目商品は?
- 3. 「最悪のドライブデート」2選
- 4. 知らないと損 YouTubeの便利機能
- 5. ジャイロセンサー搭載で空中操作できる…
- 6. SNSを卒業して起きた4つの変化
- 7. Gmail 大量の未読を既読にする技
- 8. ジムに通わなくても理想の体型に! 糖質…
- 9. ECSの超小型・省電力PC「LIVA」に“Apo…
- 10. 東洋経済が挑む、新しい読書体験「ニュ…
- 1. バド東野有紗が結婚 現コーチと
- 2. 清宮に新庄監督「塩対応」の背景
- 3. 大谷がメジャー球団買収? 憶測
- 4. 元仏代表 DAZNの品質は壊滅的
- 5. 試合中の心停止…27歳選手が死去
- 6. 佐々木朗希 再びロッテ退団望む?
- 7. 鈴木誠也が「7位」奮闘が話題
- 8. 大坂の「ゴスロリ」ウエア 話題
- 9. メダリストと人気声優2S「姉妹」
- 10. 巨人の浅野 2日連続アクシデント
- 1. 東出再婚...唐田側「配慮して」
- 2. 免許の試験落ちた伊沢 問題悪い
- 3. 山田裕貴の妹に「パっとしない」
- 4. 文学座、俳優・高橋克明さん死去と発表…
- 5. SixTONES森本 森川葵と熱愛か
- 6. 月9 タイトル回収に視聴者号泣
- 7. TOKIO松岡 山口達也氏に言及
- 8. 「やす子走らせたら死ぬ」危惧も
- 9. 東出が再婚発表 崇める声多数
- 10. 杏がSNS更新 東出の再婚発表後初
- 1. 最後の1個注文 店員の仰天行動
- 2. 意外とコレが効くんです♡マンネ…
- 3. 大人の肌見せ！【GU】いやらしくならな…
- 4. イロチ買いマスト UNIQLOの名品
- 5. 100回着回したい しまむら万能服
- 6. グラビア撮影中…18歳で白血病
- 7. ヒヨコになれる!?完売＆再販を繰り返す…
- 8. いい子だけど…付き合えない女性
- 9. 全男性がリピート希望するキス
- 10. 多方面に迷惑「社内不倫」の末路