「QuietComfort Ultra Headphones」ダイヤモンド 60周年エディション 今年で60周年を迎えたボーズは、記念モデル“ダイヤモンドコレクション”として、一番人気のヘッドフォンとイヤフォンにダイヤモンドが放つまばゆい輝きをイメージした限定色を用意する。対象モデルと価格は「QuietComfort Ultra Headphones」が59,400円、「QuietComfort Ultra Earbuds」と「Ultra Open Earbuds」が各39,600円。予約を受け付け