ファントムシータが、1stアルバム『少女の日の思い出』を10月30日にリリースする。 （関連：【映像あり】ファントムシータ、3rdシングル「魔性少女」MV） 本作には、チャラン・ポ・ランタンの小春、きくお、なきそなど、様々なアーティストやボカロPらが楽曲提供した全7曲を収録。初回限定の映像＆フォトブック盤はDVDとフォトブック付きで、初回限定：映像＆フォトブック盤と通常盤（初回プレス）