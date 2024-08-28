JR九州によると、台風10号の接近に伴い、28日午後1時現在、次の在来線で終日運転を見合わせる。鹿児島線【川内から鹿児島】▽日豊線【西都城から鹿児島】▽久大線【日田から向之原】▽豊肥線【宮地から中判田】▽肥薩線【吉松から隼人】▽吉都線【都城から吉松】▽日南線【油津から志布志】▽指宿枕崎線【鹿児島中央から枕崎】
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