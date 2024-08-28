MLB公式サイトは25日の試合終了後、記者30人による新人王の模擬投票を実施。その結果を27日に発表した。ナ・リーグではカブスの今永昇太投手が4位にラインクイン。1位にはパイレーツの怪物右腕ポール・スキーンズ投手が立った。 ■デビューから3戦連続自責点０で話題 今永は4月1日にメジャーデビューを果たすと、そこから3試合連続で自責点0をマーク。日本からやって来た30歳ル