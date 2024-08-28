¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹¡ÊUS Open Tennis Championships 2024¡Ë¤Ï27Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç²ñÂè1¥·¡¼¥É¤Î¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ê¡¼¡ÊJannik Sinner¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂè3¥·¡¼¥É¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥«¥é¥¹¡ÊCarlos Alcaraz¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤Î¥·¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ÊMacKenzie McDonald¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë2-6¡¢6-2¡¢6-1¡¢6-2¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢