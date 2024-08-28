ÞáËü¹âÂ®Å´Æ»¤Î¸ÞÊâ²ÏÊ£ÀþÆÃÂç¶¶¡¢Ï¢Â³·å¼ç¶¶µÓ¤¬´°¹©Ãæ¹ñ½Å·Ä»Ô24Æü¡¢¸ÞÊâ²ÏÊ£ÀþÆÃÂç¶¶¤Î·úÀß¸½¾ì¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢½Å·Ä¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô/ÅâÔõ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò½Å·Ä8·î28Æü¡ÛÃæ¹ñ¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀßÂç¼ê¡¢Ãæ¹ñÅ´·ú»±²¼¤ÎÃæÅ´½½Æó¶É½¸ÃÄ¤¬·úÀß¤òÀÁ¤±Éé¤¦ÞáËü¹âÂ®Å´Æ»¡Ê½Å·Ä»Ô³¹¡ÝËü½£¶è¡Ë¸ÞÊâ²ÏÊ£ÀþÆÃÂç¶¶¤Ç24Æü¡¢¼ç¶¶µÓºÇ¾åÉô¤Î»Ü¹©¤È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂÇÀß¤¬´°Î»¤·¤¿¡£Ï¢Â³·å¼ç¶¶µÓ¤ÎËÜÂÎ¹½Â¤¤¬´°À®¤·¡¢¹©»ö¤Ï¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ ½Å·Ä