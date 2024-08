公開から40周年を迎える映画『グレムリン』の新作アパレルアイテムがモール型ECサイト『Ha-Li-C STORE by HYBRID』にて2024年8月28日(水)から販売中です。 Ha-Li-C STORE by HYBRID『グレムリン』秋冬アパレルアイテム 販売開始: 2024年8月28日(水) (※ニットのみ9月発送)販売場所: Ha-Li-C STORE by HYBRID 公開から40周年を迎える映画『グレムリン』の新作アパレルアイテムがモール型ECサイト『Ha-Li-C S