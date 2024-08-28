¿Íµ¤³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFighters Crossover¡×¤¬¡¢ºÇ¿·ºî¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¡×¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤ÆÀä»¿³«ºÅÃæ¤À¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¾¶á¤Ç¤Ï¡ÖÉÜÃæ¥Ð¥ë¥È¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¤Ç¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFighters Crossover¡×¢£Fighters Crossover¤ÎÌ¥ÎÏFighters Crossover¤È¤Ï¡¢2016Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖSTREET FIGHT