Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷10¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÀè¤Û¤É¡Ê¸á¸å1»þ¡Ë¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Ë¡ÖÂæÉ÷¤ÎÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û¼¯»ùÅç¸©¤Ë¡ÈÂæÉ÷¤ÎÆÃÊÌ·ÙÊó¡É Ë½É÷ÆÃÊÌ·ÙÊó¡¦ÇÈÏ²ÆÃÊÌ·ÙÊóÈ¯É½¹âÄ¬ÆÃÊÌ·ÙÊó¡¦Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤âº£¸åÈ¯É½¤Î²ÄÇ½À­ºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤ò¡ÚÂæÉ÷10¹æ¡Û¢§Ë½É÷ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬±âÈþÃÏÊý¤ò½ü¤¯¼¯»ùÅç¸©Á´°è¡¢¢§ÇÈÏ²ÆÃÊÌ·ÙÊó¤Ï±âÈþÃÏÊý¤ò½ü¤¯¼¯»ùÅç¸©¤Î±è´ßÃÏ°è¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂæÉ÷10¹æ