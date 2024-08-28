オンラインゲーム『BLUE PROTOCOL（ブループロトコル）』（PlayStation5、 Xbox Series X|S、PC）が、2025年1月18日にサービス終了することが発表された。2023年6月14日の正式サービス開始から約1年半で終了となる。【動画】開発者が顔出し謝罪…『BLUE PROTOCOL』サービス終了理由を説明公式サイトでは「日頃より「BLUE PROTOCOL」の世界に足を運んでいただきありがとうございます。プロジェクトスカイブルーエグゼクティブ