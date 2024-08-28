アメリカ・サンフランシスコで、無人タクシーによる騒音問題が発生した。6月からサービスが開始された自動運転タクシーが出動する際、駐車場で衝突回避のためクラクションが鳴り続け、住民は眠れない状況が続いていた。「うるさい」と苦情が相次ぐアメリカ・サンフランシスコで、無人タクシーによる前代未聞の騒音問題が起きていた。多くの人が寝静まった午前4時ごろ、駐車場には待機中の約40台の無人タクシーが止まっていた。車の