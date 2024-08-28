¥³¥á¤Î¼è°·¹â¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎJA¿·³ã¤«¤¬¤ä¤­¡Ê¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è¡Ë¤Ç28Æü¡¢2024Ç¯»ºÊÆ¤ÎÉÊ¼Á¸¡ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÆÂÞ¤«¤é¥µ¥ó¥×¥ë¤òÃê½Ð¤·¡¢¸¡ºº°÷¤¬Î³¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¡£ºÇ¤âÉÊ¼Á¤ÎÎÉ¤¤¡Ö1ÅùÊÆ¡×¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÊÆÂÞ¤Ë¤Ï1ÅùÊÆ¤ò¼¨¤¹Æó½Å´Ý¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¼¡¡¹¤È²¡¤µ¤ì¤¿¡£23Ç¯»ºÊÆ¤Ïµ­Ï¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç1ÅùÊÆÈæÎ¨¤¬Äã¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤Ë¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥³¥á¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¸¡