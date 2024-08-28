ÄÌ¹Ô»ß¤áÈ¯À¸¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ÈÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¡×¤Ç2024Ç¯8·î28Æü 12»þ¤´¤í¡¢¥È¥ó¥Í¥ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë¡£ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀîºêÊýÌÌ¡Ê¾å¤êÀþ¡Ë¤¬Âµ¥ö±ºIC¡ÁÀîºêÉâÅçJCT¡¢ÌÚ¹¹ÄÅÊýÌÌ¡Ê²¼¤êÀþ¡Ë¤ÏÀîºêÉâÅçJCT¡ÁÌÚ¹¹ÄÅ¶âÅÄIC¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¤¨¤Ã¡Ä!? ¤³¤ì¤¬¸½¾ì¤Î¡Ö¾Ã²Ðºî¶È¡×¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡Ê20Ëç¡Ë²ÐºÒ¤Ï¡Ö¼ÖÎ¾