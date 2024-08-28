´Ú¹ñÅö¶É¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤ÎÂç¼êÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡ÍÑ¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤«¤éÈ¯¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëÍ­³²Êª¼Á¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë»Ô¤¬¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤ÎÂç¼êÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖAliExpress¡×¤ä¡ÖTemu¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡ÍÑ¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É16ÅÀ¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢8ÅÀ¤«¤éÈ¯¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëÍ­³²Êª¼Á¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖAliExpress¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡ÍÑ¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥­¥ï¥¤¥ä¤«¤é´Ú¹ñ¤Î´ð½àÃÍ¤Î258ÇÜ¡¢