Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷10¹æ¤Ï²°µ×Åç¤ÎÆîÆîÀ¾¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Î°ìÉô¤¬Ë½É÷°è¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸©Æâ¤ËÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ·ÙÊó¤ò½Ð¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷10¹æ¤Ï²°µ×Åç¤ÎÆîÆîÀ¾Ìó120¥­¥í¤Î³¤¾å¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Â®¤µ¤ÇËÌËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï935¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡£Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï50¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï70¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤Ï¤µ¤é¤ËÈ¯