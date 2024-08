Da-iCEの新曲「I’ll be your HERO」が、日本テレビ『DayDay.』WE LOVE DANCE「LOVEダン -高校ダンス動画フェス2025-」の課題曲に決定した。「LOVEダン -高校ダンス動画フェス2025-」は、「1つの課題曲で高校No.1のダンス動画を決める」動画コンテスト。かつてコロナ禍の高校生を応援してきた「ダンスONEプロジェクト」が『DayDay.』で進化し、今年度も開催となる。課題曲となるDa-iCEの新曲「I’ll be your HERO」は、この企画の