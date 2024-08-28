¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/08/28¡ÛÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µ²ÐÍË¿¼Ìë0»þ¡Á¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØºÇ°¦¡Ù¡ÊTBS¡¿2021¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ°¦¡×µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡õ¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¡È»ÐÄï¡É¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡©¥É¥é¥Þ¡ØºÇ°¦¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¹â¶¶¤È¾¾²¼¡£¾¾²¼¤Ï½é¤á¤Æ